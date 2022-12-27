بيونغ يانغ تخترق مجال كوريا الجنوبية الجوي بـ «مسيَّرات»

قال الجيش الكوري الجنوبي إن خمس طائرات مسيرة كورية شمالية، اخترقت المجال الجوي لكوريا الجنوبية، أمس، وإن كوريا الجنوبية ردت بالدفع بمقاتلات وطائرات مروحية هجومية، وإطلاق النار، في محاولة لإسقاط الطائرات المسيرة التابعة لكوريا الشمالية.

وذكر مسؤول بجيش كوريا الجنوبية أن الجيش أرسل في إطار الرد طائرات مراقبة إلى كوريا الشمالية، لتصوير معداتها العسكرية.

وقال المسؤول الكوري الجنوبي في رئاسة الأركان المشتركة لي سيونغ أو، في إفادة «هذا عمل استفزازي واضح من كوريا الشمالية، التي اخترقت مجالنا الجوي». وحلقت إحدى الطائرات المسيرة الخمس فوق العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول، بينما حامت بقية الطائرات قرب الساحل الغربي. وقال لي إن جيش كوريا الجنوبية «استعمل موارد لإسقاط» الطائرات المسيرة.