بلينكن: روسيا لم تظهر أي رغبة "جدية" لإنهاء الحرب في أوكرانيا

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الخميس، إنّ روسيا لم تظهر أي رغبة جدية في إنهاء الحرب في أوكرانيا، بعد وقت قليل على تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه يريد إنهاء الصراع "في أسرع وقت ممكن".

وقال بلينكن في مؤتمر صحافي غداة زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لواشنطن، "اليوم بشكل أساسي، لم تظهر روسيا أي اهتمام (بالانخراط) في دبلوماسية جدية" لإنهاء الحرب.