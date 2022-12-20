البيت الأبيض: واشنطن تراقب نشر قوات روسية في بيلاروس

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إن الولايات المتحدة تراقب عن كثب التعاون بين روسيا وبيلاروس في إطار حرب موسكو على أوكرانيا، بما يشمل نشر قوات روسية على أراضي بيلاروس.

وأكدت بيير أن بلادها لطالما شعرت بالقلق من دور بيلاروس في الحرب.

وقالت بيير في إفادة صحافية رداً على سؤال بشأن وجود مخاوف لدى الإدارة الأميركية من احتمال أن تقدم بيلاروس دعماً عسكرياً إضافياً لروسيا: "لقد مكنت بيلاروس روسيا من شن حرب ضد أوكرانيا، وقدمت الدعم لروسيا وسمحت باستخدام الأراضي البيلاروسية كنقطة انطلاق للقوات الروسية،" بحسب ما أورده الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض.

وأضافت بيير: "نواصل مراقبة وضع القوات الروسية عن كثب، بما في ذلك في بيلاروس. هذا شيء كنا نفعله وسنواصله، كما نستمر في التواصل الوثيق مع أوكرانيا وهم يدافعون ببسالة عن أنفسهم".