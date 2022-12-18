بلينكن تحدث مع رئيسة البيرو وحضّها على إجراء إصلاحات

أعلنت الخارجية الأميركية الأحد أن الوزير أنتوني بلينكن تحدث الجمعة مع رئيسة البيرو دينا بولوارتي التي تهز بلادها احتجاجات دامية منذ عزل سلفها بيدرو كاستيو.

وشجع بلينكن خلال المكالمة في 16 ديسمبر "السلطات المدنية والمؤسسات في البيرو على مضاعفة جهودها لبدء الإصلاحات اللازمة وحماية الاستقرار الديموقراطي"، وفق ما أفاد المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس.

كما شدد وزير الخارجية الأميركي "على ضرورة انخراط جميع الأطراف البيروفية في حوار بنّاء من أجل تخفيف الانقسامات السياسية والتركيز على المصالحة".

وأضاف أن "الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع الرئيسة بولوارتي بشأن الأهداف والقيم المشتركة المتعلقة بالديموقراطية وحقوق الإنسان والأمن ومكافحة الفساد والازدهار الاقتصادي".