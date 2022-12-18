عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى في أول أيام عيد "الأنوار"

أفادت الأوقاف الإسلامية في القدس باقتحام عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من القوات الإسرائيلية.

وقالت الأوقاف الإسلامية ،وفق ما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) ، إن المستوطنين بدأوا اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك في أول أيام عيد "الأنوار" العبري.

وأضافت أن "جنود الاحتلال انتشروا في ساحات المسجد وأخرجوا شبانا تواجدوا في الساحات، وعرقلوا دخول المصلين وطلاب المدارس الشرعية إلى المسجد".

ووفق الوكالة ، "دعت جماعات يهودية على رأسها بن غفير، لاقتحامات غير مسبوقة للمسجد الأقصى، بمناسبة عيد "الأنوار" اليهودي، الذي يبدأ اليوم ويستمر حتى السادس والعشرين من شهر ديسمبر الجاري".

وأشارت إلى أن "السلطات الإسرائيلية ، أزالت قبل أيام لافتة وضعتها الحاخامية الرئيسة الإسرائيلية، منذ عشر سنوات تحرِّم دخول اليهود للأقصى، ووضعت أخرى تشجع اقتحامات المسجد، وأداء طقوس تلمودية في باحاته، وساحاته".