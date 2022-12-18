العراق.. مقتل 9 من الشرطة بينهم ضابط في هجوم إرهابي بكركوك

قتل تسعة من الشرطة الاتحادية العراقية بينهم ضابط برتبة رائد، الأحد في هجوم إرهابي استهدف آلية تقلهم في محافظة كركوك في شمال العراق، ونسب إلى تنظيم "داعش"، كما ذكر مصدران أمنيان لوكالة فرانس برس.

وأفاد مصدر أمني في كركوك الأحد بأن "عناصر من التنظيم الإرهابي تعرضوا لناقلة تابعة للفوج الأول باللواء الثاني ضمن الفرقة الألية التابعة للشرطة الاتحادية بعبوة ناسفة".

وأضاف أن الهجوم رافقه اعتداء "مباشر بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة" في قرية شلال المطر التي تبعد 65 كلم عن مركز محافظة كركوك، موضحا "قتلنا أحد عناصرهم المهاجمة ونعمل على البحث عن العناصر الأخرى".

وارتفعت حصيلة القتلى من 7 إلى 9 بعد وفاة جريحين من الشرطة، وفق المصدر.

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن مصدر أمني قوله إن تسعة من الشرطة الاتحادية بينهم ضابط قتلوا إثر انفجار عبوة ناسفة في محافظة كركوك.

وقال المصدر إن "عبوة استهدفت عجلتين للقوات الأمنية من الشرطة الاتحادية في ناحية الرياض بمحافظة كركوك" ، مضيفا أن العبوة "أسفرت عن تسعة ضحايا من المنتسبين بينهم ضابط برتبة رائد، وإصابة آخر".

وبعيد الهجوم الإرهابي، أصدر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بياناً طلب فيه "ملاحقة العناصر الإرهابية التي أقدمت على هذا العمل الإرهابي الجبان"، موعزا للقوات الأمنية "بالانتباه وتفتيش الطرق بشكل دقيق وعدم إعطاء فرصة للعناصر الإرهابية".

وقتل الأربعاء ضابط عراقي وجنديان بانفجار عبوة ناسفة استهدفت آليتهم خلال عبورها على طريق في منطقة الطارمية الزراعية الواقعة على بعد نحو 30 كيلومتراً شمال بغداد.