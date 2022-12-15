واشنطن تفرض عقوبات مالية على أحد أكبر الأثرياء الروس

أعلنت واشنطن فرض عقوبات مالية على فلاديمير بوتانين، أحد أكبر الأثرياء الروس، حسبما أعلنت وزارتا الخزانة والخارجية الخميس، في تصعيد للجهود الهادفة إلى الحد من قدرة موسكو على تمويل الحرب في أوكرانيا.

وتطال العقوبات في المقام الأول مصرف روسبنك الذي اشتراه بوتانين هذا العام ومؤسسات مالية أخرى.

ونقل بيان وزارة الخزانة الأميركية عن وكيل وزارة الخارجية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون قوله "نواصل زيادة عزلة روسيا عن الأسواق العالمية".