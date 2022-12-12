مساعدات أوروبية بـ 18 مليار يورو لأوكرانيا

أعلنت أوكرانيا أن مجلس الاتحاد الأوروبي وافق على قرار بشأن حزمة مساعدات بقيمة 18 مليار يورو لها.

وقال مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أندريه يرماك، عبر تطبيق «تليغرام»: «وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على قرار بشأن حزمة مساعدات بقيمة 18 مليار يورو لأوكرانيا على الرغم من اعتراض المجر. إنه خبر سار».

جدير بالذكر أن المجر كانت قد منعت اتخاذ الاتحاد الأوروبي قراراً بشأن حزمة مساعدات بقيمة 18 مليار يورو لأوكرانيا، بما في ذلك فترة سماح مدتها 10 سنوات على القروض. وتتطلب الموافقة على حزمة المساعدات موافقة جميع دول الاتحاد الأوروبي.

واقترحت الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي حلاً لتجاوز اعتراض المجر بألا يتم تغطية ضمانات القروض من قبل ميزانية الاتحاد الأوروبي، ولكن من قبل الدول الأعضاء كلٌّ على حدة.