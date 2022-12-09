محمد بن سلمان: القمة العربية الصينية تؤسس مرحلة جديدة لدولنا

أعرب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، في افتتاح أعمال القمة العربية الصينية، عن تقديره مبادرة أصدقاء التنمية العالمية التي طرحتها الصين.

ووفقا لموقع "سكاي نيوز عربية" قال ولي العهد السعودي: "تؤسس القمة العربية الصينية لمرحلة جديدة بين دولنا"، مضيفا: "نثمن مبادرة أصدقاء التنمية العالمية التي طرحتها الصين".

وتابع الأمير محمد بن سلمان: "نقدّر موقف الصين الداعم لحل الدولتين وفق المبادرة العربية".

من جانبه، اعتبر الرئيس الصيني شي جين بينغ القمة "حدثا مفصليا في تاريخ العلاقات الصينية العربية".

وأضاف: "نتحد ونتقدم معا بهدف تحقيق طموحات دولنا"، مشيرا إلى "إنشاء 17 آلية تعاون في إطار منتدى التعاون الصيني العربي".

وتابع: "على الجانبين الصيني والعربي تعزيز التضامن والتعاون وبناء مجتمع لمستقبل أوثق".

وشدد على أن "ما يجمعنا هو الاهتمام بالسلام والانسجام والسعي وراء الحق والدعوة إلى الحوار بين الحضارات".

ومن أبرز ما جاء في كلمة الرئيس الصيني شي جين بينغ:

علينا التمسك سويا بمبدأ عدم التدخل في شؤون الغير.

علينا العمل معا على مواجهة التحديات الكبرى مثل أمن الغذاء والطاقة.

ندعم الجانب العربي في إيجاد الحلول السياسية للقضايا الشائكة.

نحث المجتمع الدولي على احترام شعوب الشرق الأوسط.

نرحب بمشاركة الجانب العربي في مبادرة الأمن العالمي.

نحرص مع الجانب العربي على تنفيذ التعهدات المشتركة مثل تدعيم التنمية والصحة والأمن الغذائي.

ندعم نيل فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

ندعم حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

يشار إلى أن الرئيس الصيني، وصل إلى السعودية، الأربعاء، في زيارة رسمية تستمر 3 أيام، يعقد خلالها لقاءات ثنائية، ويشارك في 3 قمم، هي قمة سعودية - صينية برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الصيني، ومشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقمة خليجية - صينية بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وقمة عربية - صينية بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.