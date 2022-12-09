"إنهم أذكياء جدا".. كيري يشيد بعقد قمة المناخ القادمة بالإمارات

أشاد المبعوث الأميركي الخاص للمناخ، جون كيري، بقرار عقد قمة المناخ "كوب28" العام المقبل في الإمارات، والتي تعد أحد أهم الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وأوضح كيري إنه ينبغي تشجيع اقتصادات الوقود الأحفوري على قيادة التحول إلى الطاقة النظيفة.

سيعقد مؤتمر الأمم المتحدة المقبل للمناخ في أواخر نوفمبر من العام 2023 في الدولة التي تنقب عن النفط والغاز، مما أثار مخاوف بعض نشطاء المناخ من أن يعيق ذلك التقدم في إبعاد العالم عن الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وقال كيري في مقابلة مع وكالة رويترز، الأربعاء: "أعتقد أنه أمر حماسي جدا أن تستضيف الإمارات كوب ومن المهم جدا أن تتقدم دولة منتجة للنفط والغاز وتقول إننا نتفهم التحدي المتمثل في أزمة المناخ".

وأضاف: إنهم أذكياء جدا لأنهم يعرفون أن ما يخرج من الأرض لن يستمر إلى الأبد، سواء ماديا أو سياسيا، وهم ينظرون إلى الشكل الذي سيبدو عليه العالم الجديد. إذا كانت ستظهر أشكال جديدة من الطاقة فإنهم يريدون أن يكونوا من بين مقدميها، بالضبط كما هم الآن".