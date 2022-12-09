مجلس النواب الأميركي يصادق على مساعدة عسكرية ضخمة لتايوان

أقر مجلس النواب الأميركي الخميس مشروع قانون ينص على منح مساعدات عسكرية ومبيعات أسلحة لتايوان بقيمة عشرة مليارات دولار.

ويندرج هذا المبلغ ضمن ميزانية الدفاع الأميركية للعام 2023 ويتحتم الآن أن يحصل على موافقة مجلس الشيوخ.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ بوب ميننديز أن هذا "سيعزز إلى حدّ بعيد شراكة الولايات المتحدة الدفاعية مع تايوان".

وتم التوصل إلى هذا النص الذي يتوقع أن يثير غضب بكين، بعد مفاوضات طويلة، وكانت نسخة سابقة تنص على منح الجزيرة وضع "حليف كبير خارج حلف شمال الأطلسي".

ويشير مشروع القانون إلى تقارب كبير بين الولايات المتحدة وتايوان في وقت تراجعت العلاقات بين واشنطن وبكين إلى أدنى مستوياتها منذ عقود.