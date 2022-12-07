العراق: اجتماع لمجلس الأمن الوطني تزامنا مع مصادمات بين متظاهرين والشرطة

عقد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني مساء اليوم الأربعاء اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني.

ويأتي انعقاد هذا الاجتماع بالتزامن مع اندلاع مصادمات بين متظاهرين والقوات الأمنية لتفريق تظاهرة شعبية للمطالبة بإطلاق سراح الناشط المدني حيدر الزيدي المعتقل لدى القوات الأمنية العراقية بسبب إدانته للحكومة العراقية الجديدة.

ولم تنشر الحكومة العراقية تفاصيل عن اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني.

وقال شهود عيان إن متظاهرين اثنين قتلا مساء اليوم وأصيب أكثر من 15 آخرين في مصادمات بين القوات الأمنية ومتظاهرين في مدينة الناصرية للمطالبة بإطلاح سراح الناشط المدني في محافظة ذي قار .

وذكر الشهود في وقت سابق أن أعدادا غفيرة من المتظاهرين خرجت اليوم في تظاهرة وسط الناصرية للمطالبة بإطلاق سراح الزيدي وأن القوات الأمنية أطلقت الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين.