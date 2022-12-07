زيلينسكي: نفوق آلاف الدلافين في البحر الأسود جراء الحرب الروسية

دان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء "الإبادة البيئية" بعد تسجيل نفوق آلاف الدلافين في البحر الأسود والمرتبط بحسب قوله بآثار الحرب الروسية لأوكرانيا على البيئة البحرية.

وقال زيلينسكي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي مستندا إلى تقرير لموقع "يونايتد 24" United24 منصة التمويل الجماعي على الإنترنت التي أطلقها مطلع مايو "آلاف الدلافين النافقة جرفتها الأمواج إلى شواطئ البحر الأسود".

واعلن أن "الحرب الروسية لها آثار هائلة على الثروة الحيوانية في بلادنا" معربا عن أسفه "لعواقبها المدمرة"على الأنظمة البيئية.

وأكد الرئيس الأوكراني أن السلطات المختصة في مجال حماية البيئة "تجمع الأدلة على هذه الجرائم وتنوي تحميل روسيا مسؤولية هذه الإبادة البيئية في أوكرانيا".

وذكر المدير العلمي لحديقة لاغونز الوطنية في توزلي (جنوب غرب) في هذا التقرير أن مجزرة الدلافين في البحر الأسود تعود إلى "وجود غواصات وسفن حربية" في المياه منذ نهاية فبراير، الأمر الذي "شكل ضغطا هائلا على البيئة البحرية".

وقال إيفان روسيف "نقدر أن 50 ألف دلفين نفقت بسبب الحرب" بينها 2500 "عُثر عليها على الشواطئ في منطقة أوديسا في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو وأيضا في بلغاريا وتركيا ورومانيا".