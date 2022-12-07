واشنطن: لا نشجع أوكرانيا على تنفيذ ضربات في روسيا

أكّدت الولايات المتحدة أنّها "لا تشجّع" أوكرانيا على تنفيذ ضربات في روسيا، بعد تعرّض قواعد عسكرية روسية لهجمات يسود اعتقاد واسع النطاق أنّ كييف نفّذتها.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تصريح للصحافيين: "لم نشجّع ولم نمكّن الأوكرانيين من تنفيذ ضربات داخل روسيا".

وتابع: "لكن المهم هو أن نفهم ما يعانيه الأوكرانيون يوميا من جراء العدوان الروسي المستمر"، متّهما روسيا بـ"استخدام الشتاء سلاحا" عبر شن هجمات على بنى تحتية مدنية.

وأكد بلينكن أن الإدارة الأميركية تحرص على أن يكون بين أيديهم التجهيزات التي يحتاجون إليها للدفاع عن أنفسهم وأرضهم وحريتهم، في إشارة إلى الأوكرانيين.