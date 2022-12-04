بكلفة 700 مليون دولار.. أميركا تكشف عن قاذفتها الشبح الجديدة «بي-21»

كشفت الولايات المتحدة عن قاذفتها الاستراتيجية الشبح الجديدة «بي-21 ريدر» التي يمكن تشغيلها بلا طاقم، والقادرة على تنفيذ ضربات نووية بعيدة المدى، بالإضافة إلى استخدام أسلحة تقليدية.

وافتُتح حفل الكشف عن الطائرة المصممة بدقة في منشأة «نورثروب غرومان» المصنعة لـ«بي-21» في مدينة بالمديل في ولاية كاليفورنيا، بالنشيد الوطني للولايات المتحدة، بينما كانت قاذفات قديمة تحلق فوق حشد تضمن كبار المسؤولين الأميركيين.

ومع فتح أبواب الحظيرة التي تضم الطائرة ببطء صفق الحشد عند سحب القماش الذي يغطيها وظهور قاذفة رمادية أنيقة يمكن أن تبلغ كلفة الوحدة منها 700 مليون دولار.

وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن خلال الحفل إن «بي-21 ريدر» هي أول قاذفة استراتيجية منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وأشاد أوستن بمدى الطائرة، وقال «لا يمكن لأي قاذفة بعيدة المدى أن تضاهيها في الكفاءة».

وعلى غرار الطائرات الحربية «إف-22» و«إف-35»، زودت الطائرة «بي-21» بتقنية التخفي التي تسمح بالحد من رصد أثرها.

وقال أوستن: «حتى أنظمة الدفاع الجوي الأكثر تطوراً ستجد صعوبة في اكتشاف طائرة بي-21 في السماء». وتابع أوستن أن الطائرة بنيت أيضاً «بهندسة نظام مفتوح» تسمح بدمج «أسلحة جديدة لم يتم حتى اختراعها بعد».

وقالت آيمي نيلسون من معهد بروكينغز للأبحاث إن «(بي-21) لا تملك قدرة مزدوجة فقط تتيح لها الضرب بصواريخ نووية وبأسلحة تقليدية، وإنما تستطيع إطلاق صواريخ طويلة وقصيرة المدى أيضاً».