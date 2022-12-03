الرئيس المصري والعاهل الأردني يؤكدان تقديم الدعم الكامل للفلسطينيين لنيل حقوقهم

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ، اليوم السبت، ضرورة تقديم الدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم العادلة والمشروعة، وأهمية تكثيف الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

جاء ذلك خلال مباحثات عقدها السيسي والملك عبدالله الثاني في القاهرة اليوم، "تناولت العلاقات المتينة بين البلدين، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأكد الرئيس المصري والعاهل الأردني في مباحثاتهما، التي جرت في قصر الاتحادية بالقاهرة، اعتزازهما بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على تعزيزها في شتى المجالات.

وشدد الطرفان على مواصلة توسيع التعاون الثنائي بين الأردن ومصر، والثلاثي مع العراق، والبناء على الاتفاقيات المبرمة، تحقيقا للمصالح المشتركة وخدمة للقضايا العربية.

وتناولت المباحثات آخر المستجدات في المنطقة والعالم، إذ تم التأكيد على إدامة التنسيق والتشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ووصل العاهل الأردني إلى القاهرة ،في وقت سابق اليوم ، في زيارة عمل قصيرة لمصر لبحث دعم التعاون وآخر التطورات .