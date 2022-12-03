زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب جزيرة جاوا الإندونيسية

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالا قوته 5.7 درجات ضرب جزيرة جاوا الإندونيسية السبت مخلفا جريحا واحدا، بعد أقل من أسبوعين من وقوع زلزال آخر في البلدة نفسها الشهر الماضي أودى بأكثر من 330 شخصا.

وقع الزلزال على عمق 112 كلم وعلى بعد 18 كيلومترا جنوب شرق مدينة بنجر الواقعة في غرب جاوا، وفقا لما ذكرته الهيئة الأميركية.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية من جانبها إن قوة الزلزال كانت أشد وبلغت 6.4 درجات.

وقد أدى إلى اهتزاز المباني في العاصمة جاكرتا، وفق صحافي في وكالة فرانس برس.

واصيب شخص واحد على الأقل ونقل إلى المستشفى، بحسب ما قال رئيس وكالة إدارة الكوارث لقناة "مترو تي في".

وأضافت الوكالة الإندونيسية أن الزلزال تسبب في اهتزاز مبان في بلدة غاروت في غرب جاوا، محذرة المقيمين قرب مركز الزلزال من احتمال وقوع هزات ارتدادية.

لكنها أكدت عدم وجود أي خطر لحدوث تسونامي.

وقال مسؤول الإسعاف المحلي بودي ساتريا لقناة كومباس المحلية "ثمة أناس ركضوا الى الخارج عند وقوع الزلزال لكنهم عاودوا أنشطتهم"، مؤكدا أن "كل شيء على ما يرام".