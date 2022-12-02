واشنطن تدرج كوبا ونيكاراغوا و"فاغنر" الروسية على قائمتها السوداء للحريات الدينية

أدرجت الولايات المتحدة، الجمعة، كوبا ونيكاراغوا ومجموعة المرتزقة الروسية "فاغنر" على قائمتها السوداء المرتبطة بالحريات الدينية في العالم، ما يفسح المجال لإمكان فرض عقوبات عليها.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان إن مجموعة فاغنر أدرجت على القائمة بسبب تورطها في انتهاكات في جهورية إفريقيا الوسطى التي شهدت قتالاً استمر لنحو عقد بين المسيحيين والمسلمين.