لافروف يحذر من خطورة تحول أي صراع بين القوى النووية إلى حرب نووية

حذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، من خطورة تحول أي صراع بين الدول النووية إلى حرب نووية.

وأشار لافروف، خلال مؤتمر صحافي حول قضايا الأمن الأوروبي إلى أنه في يونيو 2021، تبنى رئيسا روسيا والولايات المتحدة بيانا مشتركا مفاده أنه لا يمكن الانتصار في حرب نووية، وبالتالي لا يمكن شنها. وأكد أن هناك بيانا مماثلا من خمس دول نووية.

وشدد وزير الخارجية الروسي على أن أي حرب بين القوى النووية غير مقبولة أيضاً.

وأضاف: "حتى إذا قرر أحد ما أن يبدأها بالوسائل التقليدية، فإن خطر التصعيد إلى حرب نووية سيكون كبيرا".