القاهرة: ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية لم ولن تتغير

احتفلت مصر، أمس، بيوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، حيث تُحيي مصر هذا اليوم تضامناً مع شعب فلسطين الصامد، وتأكيداً على حضور القضية الفلسطينية حيةً وحاضرةً في المحافل الدولية وفي الضمير العالمي، الذي يقف داعماً للشعب الفلسطيني في مطالبه العادلة والمشروعة، وحقه في إقامة دولته المستقلة.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، أمس، إن «مصر حكومةً وشعباً، من واقع مسؤوليتها التاريخية، تقف داعمةً دائماً للقضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية»، مؤكدةً أن ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية لم ولن تتغير، وأن التزامها بمسؤوليتها إزاء قضية فلسطين والشعب الفلسطيني والقدس ومسجدها الأقصى التزاماً أصيلاً، تبذل في سبيله كل غال ونفيس، حتى ينال الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة».

وأكدت أن «القضية الفلسطينية ستظل دائماً قضية العرب الأولى، التي لا يتصور أن يتحقق استقرار إقليمي حقيقي في منطقة الشرق الأوسط من دون تسويتها تسوية عادلة وشاملة على أساس حل الدولتين ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة. ومن هنا، تؤكد مصر على ضرورة وضع حد لحلقة العنف القائمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتوقف عن اتخاذ الإجراءات الأحادية التي تفتئت على التسوية العادلة والنهائية لقضايا الحل النهائي، وفي مقدمتها أنشطة الاستيطان غير الشرعية، وسياسات الطرد والإخلاء للفلسطينيين بمدينة القدس، وتغيير الطابع الديمغرافي للمدينة، والتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى ومحيطه».

يأتي ذلك في وقت شهدت فيه الضفة الغربية تصعيداً جديداً، أمس، أسفر عن مقتل أربعة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، بحسب وزارة الصحة، كما أصيبت مجندة إسرائيلية بجروح متوسطة في عملية دهس قرب مستوطنة بالضفة الغربية.