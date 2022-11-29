بايدن يتابع احتجاجات الصين.. وتجمعات مؤيّدة في الولايات المتحدة

أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن يتابع من كثب التظاهرات في الصين حيث يطالب محتجون بإنهاء تدابير الإغلاق المرتبطة بمكافحة كوفيد-19، بينما خرجت مسيرات للتضامن مع المحتجين في الولايات المتحدة.

وتأتي التصريحات بعدما خرج المئات إلى الشوارع في عدة مدن صينية كبرى نهاية الأسبوع، وقال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي للصحافيين: "الرئيس بايدن يتابع المستجدّات من كثب، ونحن أيضاً".

ورفض كيربي الإفصاح عن موقف بايدن من المطالب التي يرفعها المتظاهرون قائلا إنّ الرئيس لن يتكلّم بالنيابة عن المتظاهرين في أنحاء العالم. هم يتحدّثون بأنفسهم، لكنه شدد مع ذلك على دعم الولايات المتحدة لحقوق المتظاهرين، فيما خرجت تجمّعات في حرم جامعة كولومبيا بنيويورك وفي جامعة ديوك في كارولاينا الشمالية، مؤيدة للمتظاهرين الصينيين.