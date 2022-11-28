تأجيل رحلة لافروف إلى مينسك

أعلنت وزارة الخارجية الروسية تأجيل زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الرسمية إلى بيلاروسيا، والتي كانت مقررة يومي 27 و28 نوفمبر الجاري، بسبب وفاة نظيره البيلاروسي فلاديمير ماكي.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان نقلته وكالة أنباء «تاس» الروسية، أمس: «في ما يتعلق بوفاة وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير ماكي المفاجئة، تم اتخاذ قرار بتأجيل زيارة لافروف إلى مينسك».

وأضاف البيان أنه سيتم الإعلان عن موعد جديد للزيارة والاجتماع المشترك في وقت لاحق. وأفادت وزارة الخارجية الروسية بأن لافروف بعث ببرقية إلى زوجة نظيره البيلاروسي، لتقديم التعازي لأسرته.

وكانت وزارة الخارجية البيلاروسية قد أعلنت أول من أمس عن وفاة الوزير فلاديمير ماكي بشكل مفاجئ.