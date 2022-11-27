تأجيل رحلة لافروف إلى مينسك بعد وفاة نظيره البيلاروسي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية تأجيل زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الرسمية إلى بيلاروس، والتي كانت مقررة اليوم وغدا، بسبب وفاة نظيره البيلاروسي فلاديمير ماكي.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية - في بيان نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الأحد - "فيما يتعلق بوفاة وزير خارجية بيلاروس فلاديمير ماكي المفاجئة في 26 نوفمبر، تم اتخاذ قرار بتأجيل زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى مينسك المقررة يومي 27 و 28 نوفمبر الجاري".

وأضاف البيان أنه سيتم الإعلان عن موعد جديد للزيارة والاجتماع المشترك للأعضاء في وقت لاحق. وأفادت وزارة الخارجية الروسية بأن لافروف بعث ببرقية إلى زوجة نظيره البيلاروسي، لتقديم التعازي لأسرته.

وكانت وزارة الخارجية البيلاروسية قد أعلنت أمس السبت عن وفاة وزير خارجية بيلاروس فلاديمير ماكي المفاجئة.