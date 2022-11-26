وزير الخارجية البريطاني يزور كييف ويعلن عن مساعدات جديدة لأوكرانيا

زار وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي أمس، أوكرانيا حيث التقى الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وأعلن عن مساعدات جديدة للأوكرانيين.

وخلال زيارته بعد ستة أيام من زيارة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أعلن كليفرلي تسليم أوكرانيا 24 سيارة إسعاف إضافية وثلاثة ملايين جنيه إسترليني للمساعدة في إعادة بناء المنشآت المدمرة.

والتقى كليفرلي الرئيس الأوكراني ووزير الخارجية دميترو كوليبا في كييف. ونقل بيان للحكومة البريطانية عن كليفرلي قوله إن «المملكة المتحدة تقف إلى جانب أوكرانيا». وأضاف «أعلنت اليوم عن مجموعة من الإجراءات الملموسة لمساعدة أصدقائنا الأوكرانيين في قتالهم، من سيارات الإسعاف إلى الدعم الحاسم للناجين من العنف الذي ارتكبه الجيش الروسي». وكان ريشي سوناك أعلن خلال زيارته لأوكرانيا السبت عن مساعدة عسكرية تبلغ قيمتها 50 مليون جنيه استرليني، ومساعدات إنسانية بقيمة 16 مليون جنيه استرليني.

وتشمل المساعدة العسكرية «125 مدفعاً مضاداً للطائرات وتكنولوجيا للتصدي للطائرات المسيرة الفتاكة بما في ذلك عشرات الرادارات والمعدات الإلكترونية المضادة للطائرات المسيرة».

وأعلنت لندن التي تُعد من أكبر مؤيدي كييف منذ بدء الحرب، الأربعاء عن إرسال مروحيات لدعم الأوكرانيين.