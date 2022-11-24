العراق: السوداني يؤكد حرص بلاده إدامة العلاقات الثنائية مع روسيا

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، حرص بلاده على إدامة العلاقة الثنائية مع روسيا في مختلف المجالات.

وقال السوداني خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "إن الحكومة تنتهج في علاقاتها الخارجية سياسة الانفتاح والتعاون مع محيط العراق الإقليمي والدولي"، بحسب بيان للحكومة العراقية.

ومن جانبه، قدم الرئيس الروسي التهاني لرئيس الحكومة العراقية بمناسبة تشكيل الحكومة وأكد حرص "روسيا على تنمية العلاقة مع العراق، والرغبة في تطويرها وفتح آفاق التعاون المتبادل".

وبحسب البيان فقد جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين العراق وروسيا وسبل تعزيزها ومناقشة عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.