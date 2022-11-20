روسيا: اصطدام قطار بشاحنة شرقي سيبيريا

اصطدم قطار شحن اليوم الأحد، بشاحنة على معبر للسكك الحديدية شرقي سيبيريا في روسيا، ما أسفر عن خروج 14 عربة من مسارها، ومصرع سائق الشاحنة، بحسب ما أوردته قناة "آر تي عربية" على موقعها الإلكتروني.

ووقع الحادث صباح اليوم ، بين محطتي قطار نوفوتشونكا وباين سبرينجز شرقي سيبيريا، ووفقا لما ورد في بيان نشره الموقع الإلكتروني لخطوط سكك ​​حديد شرق سيبيريا.

وأوضح البيان، أن سائق الشاحنة عبر خط السكة الحديد من أمام قطار الشحن، وحاول سائق القطار استخدام فرامل الطوارئ، إلا أنه لم يتمكن من تفادي الاصطدام.

وتم تعليق حركة القطارات في هذا القسم من سكة الحديد بصورة مؤقتة.