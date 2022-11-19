«كوب 27».. «التوصل إلى اتفاق» لتعويض خسائر وأضرار تغير المناخ

أكد مصدر أوروبي اليوم التوصل إلى اتفاق حول مسألة «الخسائر والأضرار» المناخية التي تكبدتها الدول الفقيرة، خلال مؤتمر الأطراف حول المناخ «كوب27» في شرم الشيخ.

وأوضح المصدر لوكالة فرانس برس «تم التوصل إلى اتفاق» حول إنشاء صندوق خاص مكرس للخسائر والأضرار، يوجه الأموال إلى أكثر الدول ضعفا إزاء التغير المناخي.

وكانت منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمناخ نشرت، في وقت سابق أمس، مسودة أحدث مقترح لاتفاق لمعالجة قضية «الخسائر والأضرار» الناجمة عن تغير المناخ.

جاء في الاقتراح أن القمة ستتفق على إنشاء صندوق جديد لمساعدة الدول في تحمل تكلفة الأضرار المناخية.

تتضمن المسودة اتفاقا على «إنشاء صندوق للاستجابة للخسائر والأضرار».

وهيمنت دعوة الدول النامية إلى إنشاء صندوق الأضرار المناخية على مفاوضات الأمم المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال وائل أبو المجد الممثل الخاص للرئاسة المصرية لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ إن هناك قضايا صغيرة جدا بحاجة للحل قبل التوصل لاتفاق المناخ النهائي في المؤتمر.

وقال لرويترز ردا على سؤال حول قرب التوصل لاتفاق «نبذل قصارى جهدنا»، وهناك قضايا صغيرة جدا بحاجة لحل.

وأصر مسؤولون أوروبيون، على أن أي اتفاق في محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ يجب أن يتضمن تعهدا بالإبقاء على هدف 1.5 درجة مئوية الذي أقرته اتفاقية باريس لعام 2015، على قيد الحياة.

وقال وزير البيئة الإيرلندي إيمون رايان، وهو أيضا كبير المفاوضين الأوروبيين المعني بقضية تعويض الخسائر والأضرار المناخية، «نريد التوصل إلى اتفاق بشأن الـ 1.5 درجة مئوية. نحن بحاجة لصياغة قوية بشأن التخفيف وهذا ما سنعمل على دفعه».

كما دعت جينيفر مورغان، مبعوثة ألمانيا لشؤون المناخ، إلى الإبقاء على هدف «1.5 درجة مئوية في الأفق» لنصبح قادرين على الحفاظ على الخسائر والأضرار قيد السيطرة.

