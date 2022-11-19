ترامب يندّد بالتعيين "المسيّس" لمدّعٍ مستقلّ في التحقيقات التي تطاله

اعتبر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس الجمعة أن تعيين مدعٍ عام مستقل للإشراف على تحقيقات بحقه هو أمر "غير عادل" و"مسيّس".

وندّد الملياردير الجمهوري بـ"أسوأ تسييس للعدالة" في التاريخ الأميركي، مؤكداً أنه لن يشارك في التحقيقات.

وقال الرئيس السابق الذي أعلن منذ ثلاثة أيام ترشحه للانتخابات الرئاسية للعام 2024 "إنه أمر مخز، يفعلون ذلك فقط لأنني في طليعة الاستطلاعات".