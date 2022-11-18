محمد بن سلمان يلتقي مع رئيس وزراء تايلاند بعد إعادة العلاقات الدبلوماسية

التقى رئيس الوزراء التايلاندي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة في بانكوك ووقعا اتفاقيات لتعزيز العلاقات الدبلوماسية التي استؤنفت هذا العام وذلك بعد أكثر من 30 سنة من خفض السعودية علاقاتها مع بانكوك.

وترأس الزعيمان توقيع خمس اتفاقيات تتعهد بزيادة التجارة والاستثمار بين البلدين وتعزيز السياحة وتعميق التعاون في مجال الطاقة.

وتأمل تايلاند في أن يؤدي تحسن علاقتها مع السعودية إلى منحها دفعة اقتصادية.

وعقد رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا محادثات ثنائية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبك) في بانكوك. وتلقت السعودية دعوة كضيف على الدولة المضيفة لأبك.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة راتشادا ثانديريك قبل الاجتماعات "التعاون في التجارة والاستثمار والعمالة جار بالفعل".

واستأنف البلدان العلاقات الدبلوماسية الكاملة في يناير عندما زار برايوت السعودية بدعوة من ولي العهد.

وقال الأمير محمد إن إعادة العلاقات تعود بالنفع على البلدين. وأضاف أن الاستثمار والبنية التحتية والصحة العامة من المجالات المهمة.