كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا عابرا للقارات

أطلقت كوريا الشمالية صاروخا بالستيا عابرا للقارات الجمعة وفقا للجيش الكوري الجنوبي، هو الأحدث في سلسلة قياسية من عمليات الإطلاق الصاروخية خلال الأسابيع الأخيرة، في وقت تتوقع سيول وواشنطن أن تكون بيونغ يانغ تستعد لإجراء تجربة نووية وشيكة.

وقال مسؤول دفاعي إن هيئة الأركان العامة في كوريا الجنوبية "تعتقد أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا عابرا للقارات"، دون أن يخوض في مزيد من التفاصيل.

وأكدت اليابان أيضا إطلاق الصاروخ واصفة ما حصل بأنه "غير مقبول إطلاقا"، حسبما قال رئيس وزرائها فوميو كيشيدا.

وقال كيشيدا "الصاروخ البالستي الذي أطلقته كوريا الشمالية يبدو أنه سقط في منطقتنا الاقتصادية الخالصة غربي هوكايدو"، واصفا عملية الإطلاق الصاروخية هذه بأنها "غير مقبولة إطلاقا"، ومشيرا إلى عدم ورود أنباء عن وقوع أضرار بأي سفن أو طائرات.

وأضاف كيشيدا "احتجّينا بشدة لدى كوريا الشمالية. (بيونغ يانغ) تكرر الأعمال الاستفزازية بوتيرة غير مسبوقة. نؤكد مجددا بشدة أن هذا أمر غير مقبول إطلاقا". وتابع "اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يجب أن تنسق في شكل وثيق للعمل على النزع الكامل للسلاح النووي لكوريا الشمالية".

ويشار إلى أن كوريا الشمالية كانت قد أطلقت صاروخا بالستيا عابرا للقارات، لكن عملية الإطلاق هذه باءت بالفشل على ما يبدو وفقا لسيول وطوكيو.