بايدن يشيد ببيلوسي "المدافعة الشرسة عن الديموقراطية"

أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس بنانسي بيلوسي، مؤكدا في بيان أنها "مدافعة شرسة عن الديموقراطية"، وذلك بعدما أعلنت أنها ستتخلى عن منصبها كرئيسة ديموقراطية لمجلس النواب.

وقال بايدن إنها "حمت ديموقراطيتنا من التمرد العنيف والدامي في السادس من يناير" 2021، في إشارة إلى الهجوم على مبنى الكابيتول، مؤكدا أن بيلوسي هي "رئيسة مجلس النواب الأكثر أهمية في تاريخنا".