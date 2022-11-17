بيلوسي تعلن تخليها عن تزعم الديموقراطيين في الكونغرس الأميركي

أعلنت نانسي بيلوسي، الرئيسة الديموقراطية النافذة لمجلس النواب في الكونغرس الأميركي، الخميس نيتها التخلي عن تولي هذا المنصب في المجلس المقبل المنبثق من الانتخابات الأخيرة.

وقالت بيلوسي (82 عاما) التي اضطلعت بدور رئيس في السياسة الأميركية منذ عقدين "لن أترشح للإدارة الديموقراطية في الكونغرس المقبل"، وذلك بعدما فاز الجمهوريون بالغالبية في مجلس النواب.