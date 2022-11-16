السعودية: إحباط تهريب شحنة كبسولات قهوة ملغمة بـ 4 ملايين قرص مخدر

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة العربية السعودية وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب4.1 مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مخبأة داخل شحنة "كبسولات قهوة"، والقبض على مستقبليها بمنطقة الرياض، وهم (3) أشخاص: مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومواطنان، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.