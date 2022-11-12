الديموقراطيون بحاجة إلى مقعد واحد للاحتفاظ بالغالبية في مجلس الشيوخ الأميركي

بدا جو بايدن السبت قادراً على الاحتفاظ بالسيطرة على مجلس الشيوخ في الوقت الذي يبدو فيه الجمهوريون قريبين من تجريده من الغالبية في مجلس النواب.

لكن كلّ الأنظار تتجه إلى العام 2024، مع الإعلان المحتمل الثلاثاء عن ترشّح دونالد ترامب مجددا للانتخابات الرئاسية.

وأعلنت ثلاث شبكات تلفزيونية إعادة انتخاب السناتور الديموقراطي مارك كيلي عن ولاية أريزونا.

وبفوز كيلي رائد الفضاء السابق على خصمه الجمهوري بليك ماسترز يرتفع عدد أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين إلى 49 حتى الآن، أي بفارق مقعد واحد لضمان الغالبية، بينما يستمر في نيفادا فرز الأصوات وستجرى في جورجيا دورة ثانية في السادس من ديسمبر.

ويكفي أن يفوز الديموقراطيون بمقعد واحد من أجل الحفاظ على السيطرة على مجلس الشيوخ، بينما يمكنهم الاستفادة من صوت نائبة الرئيس كامالا هاريس من أجل حسم تعادل الأصوات، وفق ما هو منصوص عليه في الدستور.

في أريزونا، فاز مارك كيلي على بلايك ماسترز الذي حاز دعم الرئيس الجمهوري السابق الحاضر بقوة في هذه الحملة.

ولكن يبدو انتصارهم أقل ممّا تمّ الإعلان عنه. فقد توقّعت قناة ان بي سي نيوز صباح السبت، غالبية هشّة بفارق خمسة مقاعد للجمهوريين، الذي سيحصلون على 220 مقعداً مقابل 215 مقعداً للديموقراطيين.

ويأتي ذلك فيما لم ينتهِ الفرز في حوالى عشرين مركز اقتراع، بشكل رئيسي في كاليفورنيا.

وبمجرّد تبلوُر المشهد السياسي في مجلسي النواب والشيوخ، ستتجه الأنظار إلى سنة 2024، في ظلّ احتمال رؤية الرئيس السابق دونالد ترامب يُعلن ترشّحه الثلاثاء، وفقاً لأحد مستشاريه المقرّبين.