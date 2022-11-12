وزير العدل البحريني: لم تسجل أية مخالفات في الانتخابات النيابية والبلدية

أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الانتخابات نواف بن محمد المعاودة اليوم السبت أنه لم تسجل أية مخالفات سواء في إجراءات الاقتراع أو على مستوى الدعاية الانتخابية للمترشحين في الدوائر الانتخابية ومحيطها في الانتخابات النيابية والبلدية.

ونقلت وكالة أنباء البحرين(بنا) عن المعاودة قوله، خلال تفقده سير الاقتراع، إن المواطنين البحرينيين سجلوا بحضورهم اللافت والكثيف مع انطلاق عملية التصويت في الانتخابات النيابية والبلدية، اليوم، مشاهد ديمقراطية غاية في الوطنية والالتزام والمسؤولية.

وأضاف المعاودة أن العملية الانتخابية منذ ساعات الاقتراع الأولى تشهد إقبالاً كثيفاً من الناخبين البحرينيين الذين حرصوا على الحضور والمشاركة والاصطفاف في طوابير انتظار قبل فتح الأبواب في المراكز الانتخابية، مشيداً بما شاهده في المراكز الانتخابية الفرعية والعامة، من إقبال واسع ومتوقع من شعب البحرين كما في الانتخابات السابقة.

وكانت رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية بنت عبد الله زينل أشادت بالإقبال الكبير في الانتخابات النيابية والبلدية.

وقالت زينل، أثناء الإدلاء بصوتها بأحد مراكز الاقتراع، إن المشاركة الفاعلة من المواطنين في الانتخابات النيابية والبلدية، دليل واضح وراسخ على مواصلة التقدم للمسيرة الديمقراطية والتجربة البرلمانية لمملكة البحرين.