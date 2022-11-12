مصر.. مقتل 21 جراء سقوط حافلة ركاب في ترعة بمحافظة الدقهلية

أعلنت وزارة الصحة المصرية أن حافلة سقطت في قناة مائية بمنطقة دلتا النيل، أمس ، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 21 شخصا.

وقال الدكتور شريف مكين، المسؤول بوزارة الصحة، إن بين القتلى ثلاثة أطفال.

وقالت الوزارة في بيانها إن الحادث وقع في محافظة الدقهلية الواقعة على بعد حوالي 100 كيلومتر إلى شمال شرق العاصمة القاهرة.

وتم نقل الركاب المصابين الآخرين إلى مستشفى محلي.

وقال مسؤول بارز بشرطة المحافظة إن السائق ربما فقد السيطرة على مقود الحافلة.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية بلاغا بسقوط ميني باص(حافلة) في مياه ترعة على طريق "المنصورة - أجا" بمحافظة الدقهلية ، أثناء توجهه من مدينة ميت غمر إلي المنصورة وبه ركاب.

ووفق المديرية ، هرعت سيارات الإسعاف والإنقاذ النهري إلى مكان الحادث، وتبين وفاة 21 شخصا، وإنقاذ 17 آخرين.

وقالت مصادر أمنية إن حوالي 38 شخصا كانوا في الحافلة وإن الحادث وقع "نتيجة السرعة وأثناء محاولة السائق تخطي سيارة أمامه اختلت عجلة القيادة وسقطت الحافلة في الترعة".