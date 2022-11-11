كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات يتجاوز 634.2 مليون

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أنحاء العالم تخطى 634.2 مليون إصابة حتى صباح اليوم.

وأوضحت البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأميركية، والتي جرى تحديثها آخر مرة الساعة 0921 صباحا بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 634 مليونا و270 ألفا و546 .

وارتفع إجمالي الوفيات جراء الجائحة إلى ستة ملايين و607 آلاف و765 حالة وفاة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.