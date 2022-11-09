مقتل 6 أشخاص جراء زلزال ضرب نيبال بقوة 6.6 درجة

لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم جراء زلزال ضرب نيبال اليوم وبلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر.

وقال بولا بهاتا نائب مفتش الشرطة في دوتي، إن الزلزال أودى بحياة ما لا يقل عن ستة أشخاص ودمر عدة منازل في منطقة دوتي.. لافتا إلى إصابة 5 آخرين بجروح خطيرة بسبب انهيار 8 منازل.

وذكر مركز رصد الزلازل في نيبال أن الزلزال بلغت قوته 6.6 درجة، بينما أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي بأن قوته 5.6 درجة.

وقال المركز إن مركز الزلزال يقع على بعد 158 كيلومترا شمال شرقي مدينة بيليبيت الواقعة في ولاية أوتار براديش الهندية المجاورة، ووقع على عمق عشرة كيلومترات.

وأظهرت تقارير إعلامية بعد الزلزال أن السكان شعروا بهزات أرضية أيضا في العاصمة الهندية نيودلهي والمناطق المحيطة بها.

وسجل المركز الوطني الهندي لعلم الزلازل شدة الزلزال 6.3 درجة على مقياس ريختر.