المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تبدأ إنتاج الوقود الأخضر

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن البدء الفعلي بإنتاج الأمونيا الخضراء في منطقة السخنة الصناعية خلال الساعات المقبلة.

يأتي هذا مع الانطلاقة الرسمية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ.

وتشارك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المنطقة الخضراء بجناح الجمهورية الجديدة الذي يضم الوزارات والهيئات والجهات المصرية؛ من خلال طرح رؤية المنطقة الاقتصادية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر بمعاونة شركاء النجاح للمنطقة الاقتصادية وهم "موانئ دبي العالمية السخنة – شركة بورسعيد للتنمية – السويدي للتنمية الصناعية – الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية – شركة الشرقيون للتنمية الصناعية – السخنة 360 – سونكر – شركة السويس للتنمية الصناعية"، حيث سيتم عرض الجهود والفرص الاستثمارية في مجال الطاقة الخضراء وخدمات تموين السفن بالوقود الأخضر، كما سيتم توقيع عقود نهائية لعدد من مذكرات التفاهم الموقعة مع عدة شركات عالمية.

ويأتي هذا النجاح للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في هذا المجال نتيجة لتوقيعها 16 مذكرة تفاهم مع كبرى الشركات العالمية، نتيجة لما تملكه من بنية تحتية تدعم تواجد هذه المشروعات إضافة إلى امتلاكها ٤ مناطق صناعية و6 موانئ بحرية تطل على البحرين الأبيض والمتوسط.