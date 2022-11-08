عبدالله بن زايد يلتقي رئيسة الحكومة التونسية على هامش "كوب 27"

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي،رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، وذلك على هامش أعمال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 27" الذي يعقد في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والجمهورية التونسية والسبل الكفيلة بتعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات كافة.

كما استعرض سموه ورئيسة الحكومة التونسية عدداً من الملفات المدرجة على جدول أعمال "كوب 27" بالإضافة إلى استعدادات دولة الإمارات لاستضافة "كوب 28" بمدينة إكسبو دبي العام المقبل.

وفي هذا الصدد أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أهمية مؤتمر "كوب 27" في تعزيز الجهود العالمية المبذولة لمواجهة التغير المناخي وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والنظيفة لتحفيز النمو الاقتصادي المستدام في المجتمعات كافة.

كما أعرب سموه عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية الإماراتية التونسية وتمنياته لتونس وشعبها الشقيق الاستقرار والتنمية والازدهار.

وشدد سموه على ضرورة العمل على المزيد من الشراكات بين البلدين.