رئيس الدولة يزور منطقة معارض «COP27»

زار صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، منطقة المعارض والفعاليات الجانبية، التي تقام على هامش مؤتمر «كوب 27»، والذي يعقد في مدينة شرم الشيخ في مصر.

واطلع سموه خلال جولته في عدد من الأجنحة، على نماذج للمشروعات وأحدث الابتكارات والمنتجات في مجال مواجهة آثار تغير المناخ، وتعزيز العمل المناخي المستدام، إضافة إلى قصص النجاح والتجارب البيئية والعروض الفنية والموسيقية التي تهدف إلى رفع الوعي بقضية التغيرات المناخية.

وتبادل سموه الأحاديث الودية مع المشاركين، واستمع منهم إلى شرح بشأن أهم ابتكاراتهم ومعروضاتهم في مجال العمل البيئي ومواجهة آثار التغير المناخي، بجانب أبرز الموضوعات والقضايا التي يناقشونها خلال ورش العمل والندوات، مشيداً سموه بنوعية الأفكار المبتكرة التي يعرضها المشاركون في هذا الحدث الدولي المهم، وأهمية الموضوعات التي تتناولها الورش والندوات، وتبحث عن حلول مستدامة لها.

كما أشاد سموه بمستوى تنظيم المؤتمر والمعارض والفعاليات المصاحبة، إضافة إلى مستوى المشاركات العالمية، والذي يبرز الإمكانات التي تمتلكها مصر الشقيقة في تنظيم مثل هذه الأحداث الدولية، وفق أعلى المعايير العالمية.

وشملت جولة سموه جناح السعودية وجناح البحرين، حيث التقى ولي العهد رئيس مجلس وزراء البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وتبادلا الأحاديث الأخوية الودية.

كما شملت الجولة جناحي منظمة الأمم المتحدة والإمارات، حيث التقى سموه المشاركين في جناح الدولة، الذين يمثلون مختلف الجهات والمؤسسات.