سيؤول: فشل عملية إطلاق كورية شمالية لصاروخ باليستي

أعلنت سيؤول أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً عابراً للقارات أمس، لكنها رجحت أن تكون هذه العملية باءت بالفشل، فيما دعت واشنطن كل الدول إلى تعزيز العقوبات على بيونغ يانغ.

ورداً على خطوة جارتها الشمالية، أعلنت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تمديد المناورات الجوية المشتركة بين البلدين، والتي تُعد الأكبر من نوعها على خلفية «الاستفزازات الأخيرة» الكورية الشمالية، في موقف سارعت بيونغ يانغ إلى وصفه بأنه «اختيار خاطئ».

وأعلن الجيش الكوري الجنوبي أن «عملية إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً عابراً للقارات يُفترض أنها انتهت بالفشل».

وأوضحت هيئة الأركان المشتركة في سيؤول أن «عملية إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ عابر للقارات يُفترض أنها انتهت بالفشل»، مضيفة أن «التقديرات تشير إلى أن الإخفاق حصل في المرحلة الثانية من عملية انفصال» الصاروخ.

من جهتها، دانت واشنطن إطلاق الصاروخ الباليستي، فيما أكدت مجموعة السبت إدانتها إطلاق الصواريخ «بأشد العبارات». وأكدت واشنطن أيضاً المعلومات التي قدمها الجيش الكوري الجنوبي بشأن إطلاق الصاروخ.