الإمارات ترحب باتفاق السلام الدائم في إقليم تيغراي بإثيوبيا

رحبت دولة الإمارات بإعلان اتفاق السلام الذي توصلت إليه حكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية وجبهة تحرير تيغراي الشعبية، مؤكدة أن هذا الاتفاق يحقق تطلعات الشعب الإثيوبي في التنمية والازدهار، ويعزز وحدة إثيوبيا.

وأثنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي - في بيان لها - على الجهود الكبيرة التي قام بها الاتحاد الإفريقي في دعم محادثات السلام وتحقيق المصالحة، وعلى دور جمهورية جنوب إفريقيا في استضافة محادثات السلام، وكذلك على الدور البناء لجمهورية كينيا، في الاتفاق الذي يعزز استقرار إثيوبيا والمنطقة.

وأكدت الوزارة على أهمية ما تضمنه الاتفاق بالسماح لوصول الإمدادات الإغاثية والإنسانية، معربة عن أملها في تنفيذه بما يحقق لهذا البلد الصديق وشعبه المزيد من الاستقرار والتطور والنماء.