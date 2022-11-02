بوتين: روسيا ستنسحب من اتفاق تصدير الحبوب إذا "خرقت" أوكرانيا الضمانات

هدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء بخروج روسيا مجددا من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود في حال عمدت كييف إلى "خرقت ضمانات" طلبتها موسكو.

وقال بوتين في كلمة مقتضبة بثّها مباشرة التلفزيون الروسي "طلبت من وزارة الدفاع استئناف مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب. لكن روسيا تحتفظ بحقها في الانسحاب من هذا الاتفاق في حال خرقت أوكرانيا الضمانات".

وتابع "لكن حتى وإن انسحبت روسيا من هذا الاتفاق ... سنكون مستعدين لتوفير كامل محاصيل الحبوب التي تم تصديرها من أراضي أوكرانيا للبلدان الأكثر فقرا"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وأكّد بوتين أنه في حال خرجت روسيا مجددا من الاتفاق، لن تمنع موسكو عبور "إمدادات الحبوب من أوكرانيا إلى تركيا"، مبرّرا موقفه هذا بـ"حياد" أنقرة في النزاع الدائر مع كييف وبـ"الجهود التي يبذلها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والرامية إلى ضمان مصالح البلدان الأكثر فقرا".