استطلاع: غالبية من البريطانيين تعتبر أن بريكست كان خطأ

أظهرت نتائج استطلاع أجراه أحد أهم المراكز البريطانية الأربعاء أن غالبية من البريطانيين تعتقد أن بريكست كان خطأ، وتوقعت هزيمة شبه مؤكدة للمحافظين في الانتخابات القادمة.

وقال رئيس "المجلس البريطاني للاستطلاعات" البروفسور جون كورتيس، إنه من السابق جدا لأوانه الحديث عن تحول حاسم في الآراء لصالح قلب نتيجة استفتاء 2016 التي أفضت إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

لكنه أضاف للصحافيين أن المنحى اتضح منذ خريف 2021 عندما كشف النقص في عدد سائقي الشاحنات لكثيرين عن الكلفة الفعلية لوقف حرية تنقل اليد العاملة في الاتحاد الأوروبي، كإحدى تداعيات الانفصال.

وتابع "قد يكون بريكست الآن، أقل شعبية مما كان عليه في أي مرحلة منذ يونيو 2016".

في 2016 صوت الناخبون في المملكة المتحدة بنسبة 52 بالمئة مقابل 48 بالمئة، لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. ويظهر متوسط نتائج استطلاعات الآن أن قرابة 57 بالمئة يرغبون في تغيير ذلك، فيما يعتقد 43 بالمئة أنه كان القرار الصائب.

واتسع الفارق بين الفئتين هذا العام على وقع معاناة البريطانيين من أزمة ارتفاع كلفة المعيشة، فيما تشير التركيبة السكانية إلى تأييد أكبر للاتحاد الأوروبي في المستقبل مع انضمام ناخبين أصغر سنا إلى لوائح الناخبين منذ 2016.

لكن من غير المرجح أن يعيد حزب العمال، أكبر الأحزاب المعارضة، فتح النقاش بشأن العضوية في الاتحاد الأوروبي أو حول إعادة الانضمام للسوق المشتركة قبل الانتخابات القادمة خشية إثارة قلق الناخبين، وفق كورتيس.

ومن غير المتوقع إجراء الانتخابات قبل عامين، لكن يبدو أن المحافظين يواجهون في الوقت الحالي أزمة عميقة بعد انتخابهم ثالث رئيس وزراء هذا العام.

وقال مسؤول مركز الاستطلاع إن "التاريخ يشي بأن المهمة ستكون صعبة للغاية".