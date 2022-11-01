أشتية: انتخابات إسرائيل «لن تأتي بشريك للسلام»

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أمس، إن الانتخابات البرلمانية المقررة في إسرائيل اليوم «لن تأتي بشريك للسلام».

واعتبر أشتية في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، أن إسرائيل تذهب إلى انتخابات عامة «بعد أن عمدت حملاتها الانتخابية بمزيد من القتل والاستيطان والحصار ضد أبناء شعبنا».

وقال: «ندرك أن هذه الانتخابات لن تأتي بشريك للسلام، ورغم ذلك نقول إن على العالم أن يطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي القادم بأن يقف، ويعلن أنه جاهز لإنهاء الاحتلال، وأنه جاهز لإنهاء الصراع، وأن يعلن التزامه حل الدولتين على أساس الشرعية الدولية».

وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني: «مطلوب من العالم إجبار إسرائيل على السماح لشعبنا بأن يمارس حقه في الانتخابات، بما في ذلك القدس».