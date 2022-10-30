مقتل العشرات إثر انهيار جسر معلق في الهند.. (فيديو)

لقي عشرات الأشخاص حتفهم مساء اليوم الأحد عندما انهار جسر معلق فوق نهر بولاية غوجارات بغربى الهند، وفقا لتقارير إعلامية هندية.

وأفادت السلطات المحلية بمقتل نحو 60 شخصا على الأقل فضلا عن إصابة 100 آخرين. ولا يزال العديد من الأشخاص في عداد المفقودين.

ووقع الحادث مساء الأحد في مدينة موربي بولاية غوجارات، حسبما ذكرت صحيفة تايمز أوف أنديا ووسائل إعلام محلية، مشيرة إلى سقوط العديد من الضحايا في المياه. وتجري عملية إنقاذ واسعة النطاق كما انتقل الكثير من المتطوعين بالقوارب إلى مكان الحادث.

وقالت التقارير إنه تم مؤخرا فتح جسر المشاه المشيد فوق نهر ماتشو بعد خضوعه لأعمال تجديد، والذي يعود إلى حقبة الاستعمار، مضيفة أن أشخاصا كثيرين كانوا فوق الجسر وقت انهياره.