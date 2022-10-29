مقتل فلسطينيَّين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس

ذكرت مصادر فلسطينية أن قوات إسرائيلية قتلت فلسطينيين اثنين، أمس، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه جاء رداً على إطلاق نار من سيارة على جنود في الضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه تلقى معلومات عن «هجوم إطلاق نار من سيارة على هدف عسكري قرب حاجز حوارة عند مدخل مدينة نابلس». وأضاف البيان، أن الجنود الذين يقومون بنشاط روتيني في المنطقة حددوا مركبتين مشبوهتين، وردوا بالذخيرة الحية تجاههما، وتم تحديد الإصابات، دون تحديد ما إذا وقع قتلى. وأكد البيان أن الحادثة لم تسفر عن إصابات بين الجنود، مضيفاً أن القوات بدأت عملية للبحث عن مشتبه فيهم آخرين. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن القتيلين هما عماد أبورشيد (47 عاماً) ورمزي زبارة (35 عاماً)، وهما من مخيم عسكر قرب نابلس. وأضافت أن شخصاً ثالثاً أصيب. وذكر جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، وهو جهاز الطوارئ والإنقاذ، التابع للسلطة الفلسطينية، أن القتيلين من موظفيه.