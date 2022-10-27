البنتاغون: تنفيذ كوريا الشمالية ضربة نووية ستعني "نهاية نظام" بيونغ يانغ

حذر البنتاغون في استراتيجيته النووية الجديدة التي نشرت الخميس من أن تنفيذ كوريا الشمالية لضربة نووية سيعني "نهاية نظام" بيونغ يانغ.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية في هذه الوثيقة أن "أي هجوم نووي من جانب كوريا الشمالية ضد الولايات المتحدة أو حلفائها وشركائها سيكون مرفوضا وسيؤدي إلى نهاية هذا النظام. ليس هناك أي سيناريو يستطيع نظام كيم أن يستخدم فيه أسلحة نووية ويبقى".