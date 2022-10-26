العراق: السوداني يجدد عزم حكومته على تعزيز العلاقة والتعاون مع أميركا

جدد رئيس الحكومة العراقية المكلف، محمد شياع السوداني، أمس، رغبة الحكومة المقبلة في تعزيز العلاقة مع الولايات المتحدة. وأكد السوداني خلال لقائه، أمس، سفيرة الولايات المتحدة لدى العراق، آلينا رومانوسكي، وقائد قوات التحالف الدولي، الجنرال ماثيو مكفارلن، والوفد المرافق لهما، أن «الحفاظ على الأمن هو الدعامة الأساسية لأي إصلاح اقتصادي»، حسب بيان للحكومة العراقية.

وأعرب عن «رغبة الحكومة المقبلة في تعزيز العلاقة مع الولايات المتحدة، إضافة إلى التعاون الأمني، لتشمل الجوانب الاقتصادية والثقافية والعلمية، وغيرها».

من جانبها، جددت السفيرة الأميركية والوفد المرافق لها دعم حكومة الولايات المتحدة للحكومة العراقية الجديدة، وتطلعها إلى توسيع أطر التعاون الثنائي مع العراق.

كما قدم الجنرال مكفارلن إيجازاً عن التعاون العسكري مع العراق، وأهمية تعزيز الشراكة الموثوقة بين الجانبين.

وجرى خلال اللقاء بحث استمرار التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين في مجال محاربة الإرهاب ضمن إطار المشورة والتدريب، وبما يحفظ سيادة العراق، ويساعد في تنمية قدرات القوات الأمنية العراقية.